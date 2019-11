Tutti pazzi per il "black friday", ecco i negozi a Catania dove trovare sconti e fare affari

Si avvicina il Black Friday, il giorno dell'anno dedicato agli acquisti super scontati che apre la corsa ai regali natalizi. Il prossimo 29 novembre è, quindi, un giorno da segnarsi in agenda per non perdere neppure un'occasione delle tante proposte nell' arco della giornata.

Il Black Friday, tradotto letteralmente venerdì nero, è un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che offline, che cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, meglio conosciuto come Thanksgiving. Si tratta di una giornata speciale pensata per gli acquisti che nasce in America, ma che ormai gode di fortuna anche da noi in Italia, oltre che nel resto del mondo.

Il venerdì nero, soprattutto in America, è un giorno a cui ci si prepara in anticipo per non farsi trovare impreparati, e per arrivare agguerriti al momento in cui si apriranno le porte dei tanti negozi di shopping presi letteralmente d'assalto dai clienti che non vedono l'ora di fare affari d'oro!

Il Cyber Monday

Il lunedì successivo al Black Friday, dunque il primo dicembre, tradizione vuole che le offerte dello shopping siano dedicate alla tecnologia. Col Cyber Monday, ossia il "lunedì cibernetico" infatti, i negozi - soprattutto online - estendono le promozioni a quanti non sono riusciti ad accaparrarsi il tutto durante il venerdì precedente.

Una settimana di sconti

Molti negozi a Catania, insieme alle catene commerciali, hanno esteso quest'iniziativa a tutta la settimana (o per tutto il weekend). Sono tantissimi, infatti, a fare sconti e promozioni non soltanto a partire dalle 24 del venerdì fino allo scoccare della mezzanotte ma per tutta la settimana.

La lista dei negozi a Catania

In aggiornamento

- Black Friday Renault Captur ( Autovia Gruppo Puglisi)

- Ikea Catania (passo Cavaliere)

- Rinascente Catania ( via Etnea)

- Luxury for Less ( Corso Italia, 171, Catania)

- Studio Optometrico Nania ( via A. di Sangiuliano 228 - Quattro Canti, Catania)

- Saguto Gioielli in Coin Catania ( via Etnea 116, Catania)

- Ottica Sol Style (Via Giacomo Leopardi, 33, Catania)

- Gioielleria La Morella (Via Martino Cilestri, 72, Catania)

- Gigi Tropea, Viale Africa, Catania

- Folk, Via San Michele 17/19 Catania

- Palestre workout, via locatelli 13 Catania

- Negozio Wind 3 Catania Via Firenze 104/B

- Profumerie Grasso (Piazza Vittorio Emanuele 15/16, Via Canfora 84/86/88, Via Etnea 726, tel.095434040)

- 4Spa Catania Sicily

