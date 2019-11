Il 29 novembre è Black Friday, grandi sconti da non perdere

La data del Black Friday di quest'anno è venerdì 29 novembre 2019: un giorno da segnarsi in agenda per non perdere neppure un'occasione delle tante proposte nell' arco della giornata. Il Black Friday, tradotto letteralmente venerdì nero, è un giorno interamente dedicato agli acquisti, sia online che offline, che cade sempre il giorno successivo al Ringraziamento, meglio conosciuto come Thanksgiving. Si tratta di una giornata speciale pensata per gli acquisti che nasce in America, ma che ormai gode di fortuna anche da noi in Italia, oltre che nel resto del mondo. Il venerdì nero, soprattutto in America, è un giorno a cui ci si prepara in anticipo per non farsi trovare impreparati, e per arrivare agguerriti al momento in cui si apriranno le porte dei tanti negozi di shopping presi letteralmente d'assalto dai clienti che non vedono l'ora di fare affari d'oro!

- Amazon: fino al 70 % di sconto aspettando il Black Friday. Cominceranno venerdì 22 novembre, andranno avanti fino al Black Friday, giornata in cui ci saranno gli sconti maggiori e proseguiranno per il Cyber Monday dal 30 novembre al 2 dicembre.

- Expert: propone un'anteprima black. Già dal 18 novembre, maxi sconti su tantissimi prodotti selezionati tra grandi e piccoli elettrodomestici, tv di ultima generazione, laptop, articoli informatici e smartphone.

- Ibs: libri in sconto già dal 22 novembre e poi per tutta la settimana. Inoltre, fino al 21 novembre 2019 con una spesa minima di 30 euro, inserendo nel carrello un codice promo "SCONTOBLACK", sarà possibile ricevere un buono acquisto Happy Card del valore di 3 euro utilizzabile dal 22 novembre 2019 al 2 dicembre 2019.

- Douglas: offre il 25% di sconto sull’intera gamma. Sono esclusi gli articoli già scontati.

- Sephora: da Sephora l'appuntamento è venerdì 29 novembre su sephora.it e in tutti i Beauty Store con migliaia di prodotti ad un prezzo imperdibile, sconti eccezionali su make-up, skincare e fragranze preferite.

- Zalando: il Black Friday su Zalando è ufficialmente arrivato.

- Intimissimi: il 29 novembre, Reggiseni, slip, lingerie, body, maglieria e nightwear a prezzi super scontati.

- Yoox: una settimana intera di promozioni

- Ryanair: il Black Friday di Ryanair prevede sconti fortissimi sui prezzi dei biglietti. Gli sconti inizieranno a mezzanotte del 29 novembre

Come evitare le truffe

Durante il Black Friday è possibile incappare in truffe; ecco come evitarle.

Innanzitutto, controllate sempre il prezzo di partenza per verificare se c’è un reale risparmio; per gli acquisti online è bene sempre leggere le recensioni di chi prima di voi ha effettuato l’acquisto.

Un altro consiglio per non perdere le offerte migliori è iscriversi alle newsletter dei brand che vi interessano, in modo da ricevere un avviso sull’inizio degli sconti.

In più, un suggerimento utile è seguire le community dei consumatori in modo da capire cosa e dove effettuare un acquisto sicuro