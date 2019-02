Castiglione di Sicilia, concorso: "La Shoah, gli eccidi nazisti e i luoghi della guerra”

Sabato 26 Gennaio 2019 si è svolta, a Castiglione di Sicilia, la premiazione del concorso scolastico inserito nelle celebrazioni della giornata della memoria

Il concorso, giunto alla seconda edizione, ha visto la partecipazione di diverse scuole provenienti da ogni parte della Sicilia, a testimoniare che il percorso intrapreso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino Camarda e dall’ideatore del concorso l’assessore alla cultura Filippo Giannetto, è quello giusto.

Il tema del concorso mira a celebrare la giornata della memoria, come in ogni parte del nostro paese, ma a Castiglione di Sicilia assume un significato del tutto particolare essendoci stata la prima strage nazista in territorio italiano, il 12 Agosto 1943, quando ancora i tedeschi erano alleati degli italiani, con sedici civili barbaramente uccisi.

Gli alunni hanno descritto con diverse modalità quei giorni e i lavori, che si sono classificati ai primi posti nelle diverse sezioni, sono il frutto di ricerche storiche, di interviste ai pochi testimoni ancora in vita, di cortometraggi, di elaborati scritti, illustrazioni e poesie.

Grande è stato l’impegno degli alunni, ma anche degli insegnanti che hanno contribuito a stimolare la curiosità e approfondire questo tema, invitando nel contempo a una riflessione profonda su temi fondamentali della vita dell’uomo.

E i vari lavori, in questa seconda edizione, sono stati qualitativamente interessanti ed hanno messo in evidenza la fantasia, ma anche la rigorosità storica nel raccontare l’eccidio nazista del 12 agosto.

E’ intervenuto il presidente nazionale vittime civili di guerra, avvocato Castronovo, che nel raccontare la propria storia, cioè la cecità dovuta allo scoppio di un ordigno, ha invogliato i ragazzi a continuare su questa linea di approfondimento storico e di memoria per far si che avvenimenti come la seconda guerra mondiale con tutto quello che ha comportato, possano non ripetersi più.

Soddisfatti gli amministratori comunali che su questo concorso puntano molto per far conoscere Castiglione di Sicilia, uno dei borghi più belli d’Italia, e per incrementare il turismo anche scolastico, con la possibilità da un lato dell’approfondimento storico su un preciso periodo, visitando il percorso della memoria e il costituendo museo del 12 Agosto, e dall’altro dando la possibilità di ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Castiglione di Sicilia e il suo territorio di eccellenze eno -gastronomiche senza dimenticare la possibilità di escursioni sull’Etna e alle gole dell’Alcantara che si trovano a pochi chilometri dal borgo.

Le scuole vincitrici sono state le seguenti:

Sez. A sottosezione A1 (Disegni, illustrazioni, fumetti )

1° Classificato: Lavoro di gruppo V^A: “Ignorare la storia ci condanna due volte”

I.C. Santo Calì Linguaglossa (CT) Plesso F.Crispi Castiglione di Sicilia

Menzione: Lavoro di gruppo V^E " Cronaca dell’ultima guerra"

I.C. Armaforte, Altofonte Plesso “ Eugenio Di Carlo” (PA)

Sezione B sottosezione B1 (Elaborato creativo: racconto o poesia)

1° Classificato: Lavoro individuale Serena Peditto 3^ C " I giorni di Castiglione"

I.C. S. Margherita, Giampilieri Superiore (ME)

Sottosezione B2 (Disegni, illustrazioni)

1° Classificato: Lavoro di gruppo 3^C " La guerra divora l’umanità...divoriamo la guerra "

I.C. G.Verga Fiumefreddo (CT)



Sezione C

- Sottosezione C1 (Racconto creativo)

1° Classificato: Lavoro di gruppo IV^E " Il punto di vista della IV^ E "

Liceo Linguistico N.Cassarà, Palermo



Menzione: Lavoro di gruppo Classi 2^A,3^A,V^A,2^B " I Castiglionesi eroi per caso"

I.I.S. E. Fermi - Guttuso, Giarre (CT)

-Sottosezione C2 (Ricerca storica)

1°Classificato: Lavoro di gruppo 2^ A Scientifico " la strage di Castiglione"

I.I.S. E.Majorana , Scordia (CT)

Sottosezione C3 (Illustrazioni,foto)

1° Classificato: lavoro individuale Bologna Tiziana III^A scientifico "l'uomo sezionato"

I.I.S.S. Cipolla -Pantaleo-Gentile Castelvetrano (TP)

MENZIONE: Lavoro individuale, Camuglia Irene classe V^ A : " rinascere dalla memoria"

Liceo Scientifico M. Amari Linguaglossa (CT)

MENZIONE: Lavoro di gruppo classi IV^A, V^A “una passeggiata per non dimenticare”

Liceo Linguistico N. Cassarà, Palermo