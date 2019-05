Calendario fiscale 2019: cambiano le date col 'decreto crescita'

Pur non essendo ancora certo, è possibile (nel momento in cui il decreto crescita sarà convertito in legge) che nel 2019 verrà modificato il calendario fiscale per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Attualmente il termine per la presentazione delle domande (Reddito persone fisiche e reddito società) in formato cartaceo ha scadenza il 2 luglio 2019, quelle telematiche si potranno presentare fino al 30 settembre 2019.

In caso di conversione in legge del decreto il nuovo termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate del 'Modello redditi di società e persone fisiche e della dichiarazione IRAP' slitterà dal 30 settembre al 30 novembre (in realtà il 2 dicembre, perchè il 30 novembre è sabato).

Per quanto riguarda il Modello 730, ossia quello che deve essere presentato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, la scadenza è il 7 luglio 2019 in caso di sostituto d'imposta o il 23 luglio 2019 in caso di presentazione diretta o tramite CAF o patronato.

Il Modello 730 può essere integralmente compilato dal soggetto interessato o diversamente può essere utilizzato quello già precompilato dall'Agenzia delle Entrate che di solito viene messo a disposizione a partire dal 15 aprile dell'anno di interesse.

In quello precompilato ci sono già alcune informazioni come l'anagrafe tributaria, i dati dell'anno precedente, i dati trasmessi dai soggetti obbligati quali sostituti d’imposta, medici, banche, ecc.

Novità anche per quanto riguarda gli immobili di proprietà. Potrebbe essere spostato dal 30 giugno 2019 al 30 dicembre il termine per la presentazione della dichiarazione IMU-TASI. Sei mesi in più quindi per i contribuenti direttamente interessati.

