Franco Battiato compie 74 anni: "Sto molto meglio, il peggio è passato"

"A chi mi chiede della mia salute dico che il peggio è passato. Ora va molto meglio, sono tornato a mio agio con la pittura e talvolta mi siedo al pianoforte. Oggi sto lavorando ad un brano nuovo". Lo dice Franco Battiato in una nota, dopo molti mesi durante i quali erano circolate voci su una presunta grave malattia. Battiato, che oggi compie 74 anni, parla in occasione del 20° anniversario di "Fleurs - Esempi Affini di Scritture e Simili" (1999), per il quale Universal pubblica per la prima volta un'edizione limitata e numerata in vinile.

Tempo fa era stata la poesia dell'amico Roberto Ferri, dal titolo 'Ode all'amico che fu e che non mi riconosce più', a gettare nello sconforto i fan di Franco Battiato: un inequivocabile dedica che ha fatto immaginare il peggio e costretto i familiari del cantautore siciliano a rompere il silenzio: "Franco non ha l'Alzheimer né è affetto da demenza senile".

A rompere il silenzio erano stati poi i familiari: Battiato sta affrontando la convalescenza “dopo le brutte fratture provocate da accidentali cadute” nella sua casa di Milo e sta assumendo tutte le medicine necessarie. Il fratello Michele aveva assicurato che “lo stato generale migliora, che c’è una ripresa”. E così, fortunatamente, è stato.