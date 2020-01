Gerardina Trovato esclusa da Sanremo 2020: "Sono sola e senza soldi"

Gerardina Trovato, cantautrice catanese, si fece conoscere dal grande pubblico con la partecipazione a Sanremo nel 1993, partecipando tra le "Nuove proposte" con "Ma non ho più la mia città". Si classificò seconda dietro a Laura Pausini. Al Festival ritornò nel 1994 con "Non è un film" e quell'anno incise il duetto "Vivere" con Andrea Bocelli. E, ancora, nel 2000 propose "Gechi e vampiri". Dopo, la sua vita è cambiata. Oggi ha 52 anni e, dopo un lungo periodo difficile, voleva ritornare sul palco dell'Ariston ma è stata esclusa dal Festival di Sanremo 2020 e si sfoga in una lunga intervista concessa a "Il Messaggero".

"Vogliono farmi interdire. Ho bisogno di soldi". La cantautrice racconta di trovarsi in gravi difficoltà economiche e di aver avuto problemi di salute. "Ho avuto una nevrosi ossessiva depressiva, ho perso chili e capelli e ho riportato danni fisici, compresa una citolisi epatica. Anche dal punto di vista economico me la passo malissimo. Ho finito tutti i soldi che avevo".

I problemi della cantautrice sono nati quando, dopo il successo dei primi tre dischi, decise di provare a camminare con le proprie gambe, lasciando la sua vecchia etichetta. "Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata senza un centesimo - si legge nell'intervista - Sui giornali e sulle riviste cominciarono ad uscire foto che mi ritraevano con qualche chilo in più e poco curata: 'Ecco come si è ridotta', dicevano. Finii per diventare una cavia da laboratorio per gli psichiatri. Mi hanno ridotta malissimo".

Gerardina Trovato racconta poi di aver lasciato Roma per tornare in Sicilia, dove vive in affitto: "Ma i debiti si accumulano. La Caritas mi dà 80 euro al mese: troppo pochi per mangiare, pagare l'affitto e affrontare le varie spese".

Alla commissione di Sanremo, la cantautrice aveva fatto ascoltare ventiquattro canzoni: "Ma non ne è stata scelta nemmeno una. [...] Mi hanno fatto sapere che ero stata esclusa con un messaggio: 'Ci dispiace'".