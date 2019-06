Anche a Catania è boom di richieste di finanziamento sul web

Negli ultimi anni si è sempre più diffusa la necessità di utilizzare internet per richiedere un prestito per provare a risparmiare. Abbiamo analizzato alcuni siti appartenenti a primarie aziende di settore che offrono finanziamenti agevolati fino a 80.000 euro estinguibili fino a 120 mesi.

Uno dei Portali Web che riscuote più successo anche a Catania è www.ilmigliorprestito.it che garantisce finanziamenti a privati con esiti rapidissimi. Nel sito è possibile fare una richiesta di prestito senza alcuna motivazione ai fini dell’erogazione. Inoltre, il Portale ha in corso un’iniziativa che prevede per tutto il mese luglio Tassi Fissi e Agevolati con Tan a partire dal 3,00% solo per nuovi clienti. Numerose le categorie che possono fare richiesta grazie alle Convenzioni stipulate con Enti di Previdenza ed Enti locali, ovvero: Dipendenti Pubblici, Dipendenti Statali, Dipendenti Privati, Dipendenti della Regione Siciliana e Pensionati Inps ed ex Inpdap.

Dallo stesso portale, gratuitamente è possibile effettuare simulazioni, oppure tramite il Servizio Clienti chiamando il Numero 0958163421, scrivendo sulla pagina Facebook della società o rivolgendosi direttamente presso l’Ufficio del Gruppo Santamaria S.p.A. presente a Catania in Via Matteo Renato Imbriani 164.