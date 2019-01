Lo chef catanese Peppe Aloisi protagonista del programma di Borghese “Cuochi d’Italia”

Ancora una esperienza televisiva nazionale per lo chef catanese Peppe Aloisi che per una sera ha lasciato la cucina del ristorante catanese dove delizia i palati più esigenti per volare a Milano: infatti, dopo la partecipazione a “La Prova del Cuoco” condotto allora da Antonella Clerici, il cuoco etneo mercoledì sera sarà protagonista di “Cuochi d’Italia” condotto da Alessandro Borghese e in onda su TV8.

Aloisi, in rappresentanza della Sicilia, si confronterà con Sara Scalvini che gareggerà per la Lombardia in questo campionato delle regioni, così come ribattezzato dallo stesso Borghese.

Tre i piatti su cui si articolerà il confronto, tre selezionati dagli chef e un altro a sorpresa celato in una cloche, piatto segreto che viene scelto in ogni puntata dai giudici Cristiano Tomei e Gennaro Esposito, cuochi doppia stella Michelin.