Marella Ferrera per Paola Lenti alla Milano Design Week

La stilista Marella Ferrera conferma anche quest’anno la sua collaborazione con la designer Paola Lenti alla Settimana Internazionale del Design di Milano in programma dal 9 al 14 aprile. La couturier arricchisce di nuove emozioni il progetto “Sciara” sulla pietra lavica invetriata con “Moon” un insieme di centinaia di tessere circolari in lava e vetro di colore e dimensioni differenti a ricordare il 50° anniversario dello sbarco sulla Luna e con “Assonanze”, sottili listelli sempre in lava e vetro realizzati e decorati a mano a creare una somiglianza armonica di suoni, colori e forme; mentre i nuovi “Sciara” circolari e rettangolari esplodono in tutta la loro forza cromatica.

L’esperienza di una vita vissuta “…tra le pezze” si traduce in un percorso emozionale chiamato “Couture”, un’opera che racconta i 25 anni delle collezioni tessili di Paola Lenti, una sublimazione della materia con oltre diecimila abbinamenti di piccole tessere costituite da elementi in tessuto, tagliati a mano e sovrapposti gli uni agli altri, di colori e texture diverse; tessere collegate tra loro in senso orizzontale e verticale da un sottile cordoncino come un network, a sottolineare il valore dell’artigianato italiano.“E’ stata un’esperienza unica e straordinaria, un vero privilegio poterla creare per chi, come me, è sempre alla ricerca della bellezza in tutte le sue nuances.” Marella Ferrera