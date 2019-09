Miss Italia, la catanese Giulia Vitaliti in concorso a Jesolo

Giulia Vitaliti è l'unica catanese che parteciperà alla finale di Miss Italia, lo storico concorso di bellezza giunto alla 86ª edizione che venerdì 6 settembre tornerà in prima serata di nuovo su Rai Uno.

Diciannove anni, di San Giovanni La Punta, Giulia è alta 1,78, ha gli occhi verdi e i capelli castani. Diplomata al liceo scientifico, statale Galileo Galilei di Catania, studia per diventare criminologa. Ama recitare e sogna di lavorare nel mondo del cinema. Gioca a pallavolo in una squadra che milita in serie C.