Un poeta pensieroso e profondo: Nino Frassica si dà al teatro drammatico nel nuovo spot promozionale Ard Discount

"Voglio fare l’attore drammatico!" - L’esilarante Nino Frassica lancia una simpatica provocazione nel suo cinquantesimo anniversario di carriera. Ma per fortuna è solo un sogno: impossibile rinunciare alla sua comicità. Inizia così, con un Frassica sognante e impegnato a decantare una personalissima versione de “Il cinque maggio”, il nuovo spot promozionale della catena Ard Discount che ha scelto il noto volto televisivo come testimonial d’eccezione.

Proprio quest’anno Frassica festeggia 50 di carriera costellati da successi e tante risate, non poteva quindi che essere una divagazione onirica la sua frase d’esordio nella promo firmata Ard Discount: la sua realtà è fatta di divertimento e allegria. Gli stessi sentimenti che da mezzo secolo l’attore messinese regala ai suoi fan e da adesso anche ai clienti che scelgono l’insegna siciliana gestita dalla Consortile Ergon per la loro spesa quotidiana.

Proprio la sua simpatia, la sua bravura e la sua sicilianità lo rendono - si legge in una nota - il testimonial perfetto dei valori che caratterizzano Ard Discount: qualità, convenienza e il rapporto privilegiato con i clienti. Chi meglio di Frassica, simbolo di autenticità, semplicità e allegria, poteva rappresentarli. Abbandonati allora i sogni, si ritorna piacevolmente alla realtà per una spesa conveniente e di qualità perché, come recita lo spassoso Frassica, "non è mai troppo Ard!"