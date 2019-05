Come ottenere la patente NCC

In un mondo del lavoro molto complicato come quello attuale, spesso è necessario aguzzare l'ingegno per capire quali siano le professioni del momento ed adoperarsi di conseguenza.

Se vi piace guidare, non avete problemi a stare al volante per ore e vi trovate in una città dove il turismo sta crescendo, è arrivata l'ora di conseguire la cosidetta patente 'NCC'.

Per 'NCC' si intende noleggio con conducente, ossia il trasporto non di linea, integrativo e supplementare rispetto a questo. Per poter iniziare a svolgere questa attività è necessario ottenere il CAP, ossia il certificato di abilitazione professionale.

Nel caso dell'autista 'NCC' il CAP abilita alla guida di veicoli in servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone. Si può essere anche abilitati al servizio di piazza con autovetture con conducente (taxi).

Il CAP può essere di tipo KA se il veicolo da condurre richiede la patente A1, A2 o A o KB se il veicolo da condurre richiede la patente B1 o B.

E' chiaro che, oltre ai requisiti sotto descritti, per poter svolgere al meglio questa professione è necessario avere massima educazione e puntualità, capacità nelle relazioni pubbliche, uno stile di guida che sia totalmente rispettoso del Codice della Strada o che si adatti alle esigenze di ogni singolo passeggero.

Patente NCC - Requisiti per sostenere l'esame

- 21 anni

- avere adempiuto gli obblighi scolastici

- non avere pendenze penali

- patente valida corrispondente al tipo di CAP richiesto

Patente NCC - Documentazione necessaria

- domanda su modello TT 746-C o allo sportello della Motorizzazione o online sul Portale dell'automobilista

- attestazione del versamento di € 16,20 sul c/c 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

- attestazione del versamento di € 16,00 sul c/c 4028 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e gli uffici motorizzazione)

- certificato medico in bollo, con data non anteriore a tre mesi rilasciato da un medico abilitato che attesti il possesso dei requisiti psicofisici previsti per le patenti di categoria C, D ed eventualmente E, integrato da un - certificato medico rilasciato da un medico di fiducia che tenga conto dei precedenti morbosi del richiedente

- patente in originale in visione e in fotocopia completa fronte-retro

Dopo la presentazione della domanda occorre prenotare una data d'esame. L'esame consiste in una prova teoria sugli argomenti indicati nel Programma d'esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale.

Dal 2 gennaio 2019 la prova è svolta con l’utilizzo di una scheda di 20 domande a risposta multipla da completare in trenta minuti. Per superare l'esame ed essere idoneo il candidato non deve commettere più di due errori.

Superato l'esame, si avrà così a disposizione la licenza rilasciata dal Comune. Il numero di licenze, a seconda della grandezza della città, non può superare un certo limite. Ragione per il quale se è stato già superato il limite massimo sarà necessario acquistare la licenza da un altro soggetto che già la possiede.

