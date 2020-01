Sanremo, le catanesi Diletta Leotta e Emma D'Aquino sul palco dell'Ariston

Saranno Antonella Clerici, Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, queste ultime due conduttrici del Tg1, le figure femminili che affiancheranno Amadeus sul palcoscenico dell'Ariston per il 70esimo Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio.

Ci saranno quindi due catanesi Diletta Leotta e Emma D'Aquino sul palco dell'Ariston. La partecipazione della conduttrice di Dazn e della giornalista di Rai1, entrambe di Catania, è stata confermata nel corso della conferenza stampa di oggi.

"Mi sentirò come a San Siro o al Bernabeu, quello sarà il mio stadio e, per la prima volta, avrò la possibilità di passare da bordo campo direttamente in campo, sperando di poter essere un buon centravanti". Così Diletta Leotta, volto televisivo del calcio prima per Sky poi per Dazn, si prepara a tornare a Sanremo, stavolta tra le 'regine' del festival. "In questo caso i calciatori siamo noi donne e scenderemo in campo con il mister Amadeus, che ci guiderà nel modo migliore".