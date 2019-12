Le migliori scacciate a Catania per Natale e Capodanno

Il giorno della vigilia di Natale, per chi preferisce ordinare invece che cucinare, è caccia alla scacciata. Non c’è cenone di Natale o Capodanno senza questa tradizionale preparazione. Tanti i gusti e le preparazioni. Non solo per il ripieno ma anche per la pasta utilizzata. Il sapore e la consistenza ricordano il pane “antico” che preparavano le nostre nonne siciliane. Il ripieno, in tutte le sue gustose varianti: verdure (cavolfiori e broccoli soprattutto), oppure con ripieno di tuma e acciughe, o ancora con pomodoro, cipolla e patate.

Ed ecco i posti, selezionati da CataniaToday, dove comprare una buona scacciata natalizia a Catania....siamo sempre aperti ai suggerimenti.

NOCITO

Via Vincenzo Giuffrida - Catania

Per le prenotazioni 095 445468

IL PANETTIERE

Via Matteo Renato Imbriani 176

Per prenotazioni 345 2268192

-----

PANIFICIO ANTICO FORNO

Via S. Domenico Savio, 10,

95030 Gravina di Catania

-----

PANIFICIO LA FARINA ANTONY

via S. Filippo Neri 36

95128 Catania

347 233 0890

------

PANIFICIO SAN GIUSEPPE DI SCUDERI DARIO

Via Armando Diaz 44/46 – 95123 – Catania

Telefono – 095 355433

-----

Le delizie del forno di Pellicori

Viale Jonio 27

95122 Catania

095 388127

------

PANIFICIO AI CAPPUCCINI

via plebiscito 578

Catania

348 898 0213

-----

Panificio La Pagnotta "specialità della Natura"

CORSO ARA DI GIOVE 71

95030 Pedara

342 550 3889