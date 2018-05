Suck my Blues: presto il nuovo album

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Suck my Blues è il progetto in lingua inglese di Cafiero, leader dell'omonima band. L'artista è tornato in studio di registrazione per dar vita al seguito di "Suck my Blues", album pubblicato nel 2013, di cui è produttore, autore, cantante e chitarrista. Nel nuovo lavoro discografico sono racchiusi brani dal grande impatto emotivo: magnifica fusione di blues, rock ed elettronica. L'album, prossimamente in uscita, evidenzia il percorso continuo di ricerca sonora e l'evoluzione compositiva del gruppo. I Suck my Blues sono: Cafiero (all’anagrafe Salvatore Cafiero, voce e chitarra), Tonio Longo (basso), Filippo Longo (batteria) e Michele D’Elia (elettro synth). Il quartetto presenterà il nuovo disco, in una serie di show live, durante il corso dell'estate. Cafiero ha spiegato che la sua attività di autore e musicista prosegue parallelamente agli impegni con il proprio percorso da solista e con i Suck my Blues: "Comporre canzoni è, per me, linfa vitale". Il talentuoso artista, infatti, è impegnato, come chitarrista, nella registrazione del nuovo album di Gianluca Grignani e nella realizzazione di un progetto discografico con alcuni musicisti.