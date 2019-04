Valeria Raciti finalista a MasterChef, il sindaco di Aci Sant'Antonio: “Orgogliosi di lei”

Giovedì sera alle 21:15 andrà in onda, su Sky Uno (canale 108 del decoder Sky) la finalissima di MasterChef, il talent show per aspiranti chef che negli anni ha registrato un enorme successo diventando uno dei format internazionali più seguiti, e non solo in campo culinario. Tra i finalisti di quest’anno è di scena la santantonese Valeria Raciti, che prova dopo prova ha convinto sempre più i giudici, ritagliandosi lo spazio più prestigioso degli appuntamenti della prima serata del giovedì insieme al veronese Gilberto Neirotti, all’operaia di Tolmezzo Gloria Clama e al lodigiano Alessandro Bigatti.

Valeria ha vinto diverse prove, mostrando un talento di tutto rispetto, reso evidente da piatti come il bellissimo “Minestrone d’ora in poi” o “Un amore di baccalà”, realizzato nella puntata di giovedì scorso in collaborazione con il marito Sebastiano Tomarchio e definito “stupendo” dallo chef Antonino Cannavacciuolo.

Per l’occasione l’amministrazione comunale di Aci Sant'Antonio ha deciso di mostrare ufficialmente la sua vicinanza alla concittadina, invitando a tifare per lei: “Siamo orgogliosi di Valeria – ha dichiarato il sindaco, Santo Caruso – Ha mostrato di avere carattere, con qualche lacrima ma soprattutto con tantissima determinazione. È una donna solare, forte, intelligente, caparbia e piena di talento. Una santantonese doc. Domani saremo tutti incollati ai teleschermi a fare il tifo per lei!”.