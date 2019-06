Viaggiare low cost: perchè costa meno

Nel momento in cui acquistate un biglietto aereo ad un prezzo veramente competitivo sicuramente vi chiedete di come sia possibile per una compagnia offrire delle tariffe così vantaggiose.

Le ragioni esistono e sono tutte valide. Ed è per questi motivi che in Italia più del 50% della popolazione sceglie di viaggiare attraverso delle compagnie aeree low cost.

Compagnie aeree low cost - Perchè costano meno

- riduzione del peso: meno chili consentiti per i bagagli, utilizzo di materiali sottili e leggeri per ricoprire gli interni degli aerei, no a cibi avvolti in materiali pesanti. Meno peso significa meno consumo di carburante.

- personale di volo: le donne pesano meno rispetto agli uomini ed un minor peso a bordo comporta un minor consumo di carburante. Fateci caso, spesso ci sono più hotess che steward.

- efficienza: gli aerei delle low cost sono più giovani rispetto a quelli delle compagnie tradizionali e quindi si risparmia sui costi del carburante e di manutenzione; inoltre, utilizzando spesso lo stesso costruttore (Airbus e Boeing) si ottengono delle agevolazioni nell'acquisto.

- parcheggio: più un aereo resta in un aeroporto, più tasse aeroportuali ci sono da pagare. Le compagnie low cost spesso affittano gli spazi nelle ore notturne, anche perchè durante il giorno una compagnia aerea compie con un singolo velivolo anche 8-9 voli per ridurre il pagamento delle tasse ed anche dei tempi di attesa dei passeggeri.