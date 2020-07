Centro Sicilia festeggia il nono compleanno con buoni omaggio da 20 euro

Per il suo nono compleanno, Centro Sicilia regalerà ai "fan" più fortunati un buono spesa da 20 euro, estratto a sorte dall'1° al 9 agosto. Per essere aggiornati sull'iniziativa basta seguire la pagina Facebook del centro commerciale etneo. Il coupon potrà essere usato per fare shopping tra i tanti negozi aderenti alla promozione.

