Saguto Gioielli in Coin Catania

Oggetti preziosi e grandi marchi al piano terra del Coin Store in via Etnea a Catania: uno spazio di assoluto splendore e raffinato design dedicato alla gioielleria e all’orologeria. Uno shop dal design elegante dove trovare proposte per tutti gusti.

Vibranti come l'argento vivo, i bracciali e gli anelli UNOAERRE: certezza di qualità italiana da sempre. Smart Case, Portafogli, orologi Alviero Rodriguez. Bracciali e charms Suali Gioielli: una collezione dalle infinite combinazioni. I famosi Zitto watches e tanti altri marchi

Tanti accessori gioiello fuori dai soliti schemi per dare ai tuoi outfit il tocco glamour che cerchi. Da Saguto Gioielli in Coin trovi sempre il giusto consiglio ed il giusto prezzo.

Per info: 347 307 7546