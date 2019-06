Estate: i cibi ideali per combattere il caldo

Per combattere il caldo e le alte temperature non basta certamente un climatizzatore o essere immersi al mare o in spiaggia.

Il caldo si può e deve combattere anche a tavola, scegliendo cibi in grado di idratarci e ad alto contenuto di minerali (frutta e verdura). In questo modo si combatterà l'affaticamento e la ritenzione idrica.

Alimenti per combattere il caldo

Zucchina - Ortaggio a basso contenuto calorico (95% acqua). E' una ottima fonte di minerali (potassio, ferro, calcio, fosforo), di vitamina A e C, carotenoidi.

Cetriolo - Costituito per il 96% di acqua, contiene anche vitamina C, aminoacidi e sali minerali (potassio, calcio, fosforo e sodio). E' in grado di rendere la pelle più morbida ed elastica ed è anche un ottimo diuretico.

Melone - Composto per il 90% di acqua, è fonte di vitamina C, A, fosforo e calcio. La sua alta percentuale di potassio lo rende essenziale per favorire la circolazione e la pressione arteriosa.

Pesca - Contiene calcio, potassio, ferro, vitamina C. Ha effetto lassativo e diuretico, rinfrescante e disintossicante. Protegge pelle ed occhi grazie alla presenza di betacarotene.

Anguria - Composta per oltre il 90% di acqua, grazie alla polpa ricca di carotenoidi (sostanze in grado di contrastare i radicali liberi) è un forte antiossidante. Contiene inoltre vitamina A,C,B6, potassio, magnesio, tutti elementi in grado di poter combattere la spossatezza che deriva dalle alte temperature.

Pollo - Ha una buona quantità di sodio ed il giusto contenuto proteico. Contiene inoltre potassio, fosforo, magnesio, ferro, selenio, vitamina B1 e B2. Ed è soprattutto molto digeribile.

Altri consigli contro il caldo

- Evitare bevande alcoliche e zuccherate

- Meglio mangiare frutta di stagione, verdure crude e pesce

- Mangiare poco e spesso

- Non mangiare insaccati ed alimenti stagionati

- Meglio mangiare sempre piatti freschi e leggeri