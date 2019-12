Carne animale e carne vegetale: cosa c'è da sapere

Negli ultimi 50 anni, secondo un rapporto dell'Onu, è praticamente raddoppiato il consumo di carne. L'allevamento intensivo di bovini ed ovini ha determinato un aumento considerevole delle emissioni di metano, che incidono sui cambiamenti climatici.

Andando di questo passo, con il contestuale aumento della popolazione mondiale, uno studio condotto in USA ritiene che nel 2040 il 60% delle bistecche consumate non deriveranno da animali macellati ma da carne coltivata in laboratorio e da prodotti a base vegetale che imitano le caratteristiche organolettiche delle carne, così da accontentare vegani, vegetariani ed anche carnivori.

Secondo quanto riferito dai nutrizionisti la carne vegetale può davvero sostituire quella animale come fonte di proteine ma la carne animale resta sempre superiore come fonte di ferro altamente biodisponibile, di zinco e per la capacità di dare senso di sazietà unita ad un basso contenuto calorico.

Un controllo attento effettuato nella carne vegetale ha evidenziato un buon contenuto di ferro e proteine ma un eccesso di grassi saturi e di sale che potrebbero causare fastidi gastrointestinali soprattutto in soggetti con coliti o colon irritabile. Dal punto di vista nutrizionale non è un sostituto completo di quella di origine animale

Tra gli ingredienti troviamo proteine di pisello isolate, olio di canola, olio di cocco, acqua e aromi, più diversi componenti minori, come il succo di barbabietola, che serve per conferire il colore sanguigno dell’hamburger di vera carne.

La 'finta' carne ha però come vantaggio di incidere sul benessere degli animali, di avere un minore impatto ambientale del processo di produzione rispetto a quello del tradizionale allevamento. In sintesi: minori emissioni di gas ad effetto serra, meno terre agricole convertite a pascolo, minor consumo di acqua all'interno del processo produttivo.