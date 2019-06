Ciliegie: proprietà e benefici

Chi può essere in grado di resistere ad una scodella piena di ciliegie in estate? Forse nessuno, e le ragioni sono sempre tante. Oltre che buone, le ciliegie hanno infatti tante proprietà che apportano benefici sia alla salute che alla bellezza delle persone.

Nonostante questo non bisogna mai abusarne (come di qualunque cosa) e bisogna consumarle nel giro di pochi giorni prima che siano troppo mature.

In 100 grammi di ciliegie ci sono 38 calorie. Sono caratterizzate dalla presenza di vitamina A, B, C, sali minerali (ferro, calcio, magnesio, potassio, rame, zinco).

Le ciliegie vengono di solito racconte in prossimità dell'estate, tra maggio e giugno. Nelle case devono essere conservate in luoghi freschi ed asciutti e non umidi. La conservazione ideale è in frigorifero dentro un sacchetto di carta (non plastica). Possono essere mangiate anche se si è in gravidanza, ma vanno lavate con estrema cura.

Ciliegie - Benefici dell'utilizzo per salute e bellezza

Salute: le ciliegie contengono tanta vitamina a e c, che proteggono la vista ed aiutano le difese immunitarie. La presenza di acido folico, magnesio, potassio, calcio, fosforo consente di combattere i radicali liberi. Ideali anche per chi soffre di diabete grazie alla presenza del levulosio e per diminuire la presenza di colesterolo nel sangue grazie alla presenza di flavonoidi.

Tisane della salute: con i penducoli delle ciliegie si possono realizzare delle tisane che hanno come obiettivo quello di purificare i reni e risolvere problemi di cistite. Occorre bollire una decina di penducoli in acqua per circa 10 minuti; a cottura finita filtrare il tutto e berne due tazze al giorno.

Maschera di bellezza: essendo ricche di caroteni e sali minerali, sono perfette per proteggere la pelle dal sole. Hanno una polpa che aiuta a rivitalizzare la pelle del viso quando è irritata. In questo caso bisogna schiacciarne una decina fino a creare una polpa ed applicarla su viso e collo come fosse una maschera. Dopo 10 minuti sciacquare con acqua fredda.