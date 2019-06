Come congelare i cibi senza rischi per la salute

Capita a tutti, per non buttare il cibo rimasto, di dover congelare gli avanzi. Ma quella del congelare è una pratica che, per essere efficace, deve seguire regole ben precise. In caso contrario infatti si può correre il rischio di arrivare a consumare cibi che possono risultare nocivi per la nostra salute.

Congelare e surgelare sono due cose diverse. Il congelamento consiste nel portare gli alimenti ad una temperatura vicina ai -15°C entro 24 ore (il freezer di casa). In questo lasso di tempo si formano macrocristalli di ghiaccio che rompono la struttura cellulare degli alimenti. Per questo motivo, quando si andrà a scongelare, il prodotto sarà più molle e meno compatto.

Con la surgelazione il raffreddamento a temperature ancora più basse (-80°C) avviene in un lasso di tempo molto più breve con la conseguenza che i cristalli di ghiacchio che si formano sono piccoli. In questo modo una svolta scongelato il prodotto ha la stessa consistenza di quando è fresco. Un risultato che può essere ottenuto solo con strumenti ad hoc.

Per evitare che un prodotto possa perdere gran parte delle sue proprietà nutrizionali attraverso il congelamento è possibile seguire alcune regole.

Congelare - Alcuni consigli

- non congelare cibi ricchi di acqua o grassi, che perdono consistenza o sapore

- non congelare uova, che nel freezer esplodono

- per favorire il congelamento della carne fresca non inserire pezzi di grande dimensione, ma fette singole separate l'una dall'altra; in questo modo il freddo raggiunge più facilmente il pezzo di carne e lo scongelamento sarà più rapido

- carne e salsiccia si possono mantenere nel freezer fino a 2-3 mesi, la carne di maiale per 5 mesi, quella di bovino 9 mesi, il pollo ed il tacchino fino a 12 mesi

- indicare sempre sul prodotto il tipo e la data di congelamento

- congelare il pesce solo se fresco, perchè altrimenti si corre il rischio di avere a che fare con batteri

- il pesce deve essere pulito e senza viscere, lavato con acqua e chiuso in appositi sacchetti (dai quali deve essere eliminata l'aria)

- sogliola e merluzzo possono durare fino a 6 mesi; 4 mesi per pesci grassi come salmone o tonno

- non mettere nel freezer cibi caldi, perchè abbassano la temperatura e compromettono gli altri presenti

- è possibile congelare alimenti già cotti

- se si congela il pane avvolgerlo in foglio di alluminio per conservarne la freschezza

- se si congela pasta fresca, meglio utilizzare sacchetti da freezer aggiungendo semolito o farina per non farla attaccare

- gli alimenti scongelati non devono mai ed assolutamente essere ricongelati

Alimenti da non congelare

- Verdure a foglia verde, cetrioli, cipolle e pomodori crudi: sono alimenti ricchi di acqua che non sopportano il congelamento e che attraverso questo perdono gran parte delle loro caratteristiche

- Patate: se congelate e poi scongelate diventano troppo pastose

- Anguria, ananas, melone: idem come sopra, troppo ricchi di acqua

- Uova e salse a base di uova: le uova messe dentro il congelatore scoppiano; se congeliamo le salse a base di uova saranno gommose ed insapori se scongelate;

- Alimenti fritti: una volta congelato perde croccantezza e diventa molle

- Latte e panna: devono essere sempre conservati freschi per godere della loro bontà e delle loro proprietà

- Insaccati: insaccati e tutte le carni lavorate se congelati perdono gusto e consistenza; meglio metterle sottovuoto