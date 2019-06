Spesa: come farla nel modo giusto

Ogni mese, quando si controlla l'estratto conto, non si capisce spesso il motivo per il quale una famiglia spende per fare la spesa molto di più rispetto a quanto aveva preventivato in precedenza.

Per evitare di spendere più del dovuto ecco alcuni consigli che potranno tornare utili.

Pianificare - Molto spesso non si riesce a resistere alle tentazioni e si comprano prodotti non necessari. Nel momento invece in cui si prepara in anticipo la lista della spesa (meglio se giornalmente) si correranno meno rischi di comprare cibi poco salutari.

Non comprare a stomaco vuoto - Se si ha fame quando si va a fare la spesa si corre il rischio di mettere nel carrello più del dovuto. Se si è sazi, invece, non si aggiungeranno prodotti non necessari.

Controllo dei prezzi - Per essere sicuri che quello che si sta acquistando sia anche conveniente è necessario controllare sempre quale sia il prezzo del prodotto al chilo o al litro.

Buste da casa - Se ti ricorderai di portare la busta da casa non sarà necessario spendere altri soldi per poterne comprare delle altre.

No ai cibi pronti - Se rappresentano delle comodità nelle situazioni di emergenza, normalmente sono più costosi rispetto ai prodotti freschi. E' sempre meglio cercare di preparare in anticipo dei piatti da congelare successivamente. Grazie a questa auto-produzione si mangerà in maniera più sana.

Tecnologia - Non essendo possibile girare tutti i supermerati per andare alla ricerca delle offerte migliori la cosa migliore, grazie alla tecnologia, è quella di controllare via app o tramite i siti tutti i volantini per captare le offerte più convenienti.

Prodotti sfusi - La presenza di imballaggi e confezioni aumenta del 35% il prezzo di un prodotto. Ecco perchè è sempre meglio acquistare un prodotto sfuso. Se non si trova, meglio una confezione più grande rispetto ad una media.

Capitolo sconti

- i prodotti scontati, di una marca più nota, possono costare anche di più rispetto a quelli di una marca meno nota

- spesso si acquista un prodotto solo per la presenza dello sconto, senza rendersi effettivamente conto preventivamente se sarà utile o meno

- la presenza dello sconto indica anche che siamo vicini alla scadenza del prodotto