Alimentazione durante la menopausa: consigli

Durante il periodo della menopausa (a causa del cambio di metabolismo) l'alimentazione deve essere curata con particolare attenzione perchè lo stile di vita ed il regime alimentare incidono sulla salute complessiva di una persona.

Si verifica una riduzione del fabbisogno energetico ed un incremento della richiesta di nutrienti. La dieta deve quindi essere bilanciata per evitare rischi come il sovrappeso o l'obesità, l'insorgenza di malattie cardiovascolari, il diabete o l'osteoporosi.

Alimentazione in menopausa - Consigli

- Evitare di essere in sovrappeso: favorire il dimagrimento o mantenere il peso attuale

- Prevenire l'insorgenza dell'osteoporosi: adeguato apporto di calcio e vitamina D e riduzione del sodio e delle bevande alcoliche

- Attenzione alle patologie metaboliche: ridurre il consumo di grassi saturi ed il colesterolo, incrementare i grassi insaturi

- Diminuire il consumo di zuccheri: preferire i carboidrati

- Preparazione dei cibi il più semplice possibile: al vapore o lessati, alla griglia, al forno, evitando l'utilizzo di grassi aggiuntivi

Secondo alcuni studi quella vegetariana è un tipo di dieta che può apportare numerosi benefici durante il periodo della menopausa attraverso la sostituzione delle proteine animali della carne con quelle vegetali (verdura, frutta, legumi).

Per coloro che non vogliono optare per la dieta vegetariana durante la menopausa ma non vogliono consumare carne esistono alcune varianti come il latto-vegetarianismo (esclude carne, pesce, uova e consente i latticini), il veganismo (esclusione di qualunque prodotto di origine animale) e la macrobiotica (divisione degli alimenti secondo i principi dello yin e yang).

E' chiaro che in tutti questi casi, prima di intraprendere una qualunque dieta, è preferibile un consulto medico per impostare il regime alimentare più adeguato.