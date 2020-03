Coronavirus: cibi che rinforzano il sistema immunitario

L'emergenza Coronavirus comporta la necessità per tutti di cercare di evitare il contagio e rafforzare al contempo le difese immunitarie attraverso l'alimentazione.

In tal senso alcune indicazioni provengono dal Centro Agroalimentare di Roma che ha realizzato un vademecum per il consumo di frutta, verdura e pesce fresco per aiutare i consumatori ad avere una alimentazione che possa irrobustire le difese immunitarie.

Pesce, verdura e frutta contribuiscono a rafforzare le difese immunitarie grazie alle vitamine C, A, E, B6, B9, B12.

La vitamina C si assume attraverso uva, fragole, agrumi, frutti di bosco, kiwi, melone, peperoni, pomodoro, spinaci, patate, cavoli, piselli.

La vitamina A si assume dalla frutta e dallla verdura di color giallo-arancio e dagli ortaggio con foglie ed altre parti commestibili verde scuro.

La vitamina E grazie al consumo di frutta secca (mandorle, nocciole, arachidi) ed oli vegetali (oliva, semi, girasole, soia).

La vitamina B è invece presente nel pesce azzurro, cavoli, broccoli, spinaci, frutta secca, legumi.

Il pesce è ricco di omega-3, che aiuta a ridurre l'infiammazione delle vie respiratorie.