Dieta 80/20: cos'è e come funziona

Tra i diversi regimi alimentari che possono essere adottati per perdere peso c'è anche la dieta 80/20 di Teresa Cutter, chef australiana che viene considerata una vera e propria autorità per quanto riguarda l'alimentazione.

Grazie a questa dieta è possibile perdere fino a 6 kg in poche settimane. Per inventare questa dieta si è rifatta al principio di Pareto, secondo il quale l'80% della ricchezza mondiale è in mano al 20% degli essere umani. Una legge che può essere applicata anche la nutrizione.

Secondo la Cutter l'80% dell'alimentazione quotidiana deve essere caratterizzata da 'healty food', ossia cibo salutare, ed il restante 20% sui cibi preferiti. E' uno stile di vita che viene apprezzato, soprattutto da molte star, perchè consente di poter essere un po' trasgressivi.

La Cutter ha pubblicato in tal senso un libro, diventato un vero e proprio best seller, intitolato 'The 80/20 Diet Book', acquistabile anche on-line.

Linee guida

- moderazione nell'uso di alcolici (deve essere inserito nel 20% e senza strafare)

- per healty food si intende cibo a km 0, ossia biologico o non sottoposto a processi di raffinazione

- fondamentale è il consumo di frutta e verdura fresche

- non è messo al bando nessun alimento, ma bisogna ricordare sempre la regola 80/20 e concentrarsi sul cibo sano

Ovviamente, anche in questo caso, come in tutti gli altri, è fondamentale che questo regime alimentare venga consigliato dal proprio medico curante e non abbia controindicazioni.