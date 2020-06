Dieta povera di carboidrati: vantaggi e quanti consumarne

Tra le diverse diete che vengono di tanto in tanto consigliate a chi vuole perdere peso c'è anche quella a 'basso contenuto di carboidrati'.

Pur variando da persona a persona la quantità di carboidrati che possono essere consumati (incidono età, sesso, svolgimento di attività fisica) esistono delle linee guida internazionali indicate dalla FDA (Food and Drug Administration) alle quali è possibile fare riferimento.

Secondo la FDA una dieta di 2000 calorie al giorno dovrebbe essere contraddistinta dall'assunzione massima di 300 grammi di carboidrati.

Uno studio condotto da una università americana nel 2008 ha dimostrato che la dieta a basso contenuto di carboidrati può avere la funzione di diminuire l'appetito, abbassare la glicemia e ridurre i valori dei trigliceridi.

Un altro studio dell'Università di Stanford ha inoltre dimostrato che la dieta a basso contenuto di carboidrati consente di prevenire le malattie metaboliche, in primis il diabete e di ridurre le dimensioni delle cellule adipose.

Lo studio ha inoltre dimostrato che, per esempio, una perdita di peso di circa 5 kg ha comportato nei soggetti interessati una migliore resistenza all'insulina.

Una buona idea per chi vuole intraprendere una dieta di questo genere è comunque quella di evitare i carboidrati non sani (alimenti e bevande con zuccheri aggiunti) e preferire altre fonti di carboidrati come carni magre, uova, verdure.

Farebbero bene a non intraprendere una dieta di questo tipo coloro che sono nel periodo dell'allattamento o che soffrono di ipertensione.

Ad ogni modo, come sempre, prima di intraprendere un qualunque tipo di regime alimentare è sempre preferibile rivolgersi al proprio medico di fiducia.