Dieta Kousmine: cos'è e come funziona

La dieta Kousmine, che prende il nome dalla sua inventrice, la Dott.ssa Catherine Kousmine, è una dieta che pone al centro della sua attenzione la prevenzione contro il rischio dell'insorgenza di determinate patologie e che mixa l'approccio olistico tipico della medicina orientale con le ultime scoperte della scienza.

Si basa su 5 regole che permettono di dimagrire in poco tempo e perdere fino a 10 kg. Uno dei principi fondamentali di questo regime riguarda i pasti: colazione da re, pranzo da principi, cena da poveri.

Anche in questo caso, come in tutti gli altri, prima di intraprendere un regime alimentare del genere è bene chiedere il parere del proprio medico di fiducia.

Regole della dieta Kousmine

1. Alimentazione: alla base c'è l'eliminazione di grassi idrogenati (carni bovine, suine ed insaccati) e la riduzione dei latticini per potenziare le difese antinfiammatorie naturali del nostro organismo; vietati anche altri alimenti come la farina bianca, e le bibite zuccherate e gassate; limitare anche l'utilizzo di cibi in scatola, vanno bene invece verdure (preferibilmente cotte a vapore), cereali integrali e proteine vegetali. Il tè verde deve essere preferito al caffè.

2. Riequilibrio dell'acidosi dell'organismo: alla base dell'eccessiva acidificazione dei tessuti (che crea stanchezza, stati infiammatori nei tessuti, aumento dei radicali liberi) c'è un consumo eccessivo di proteine; per questo motivo bisogna sempre partire da una alimentazione sana che sia accompagnata da movimento fisico e controllo delle situazioni di stress. Bisogna effettuare periodicamente un controllo dell'acidità delle urine tramite i misuratori di Ph che si trovano in farmacia. Le cause dell'acidificazione possono essere l'assunzione eccessiva di proetine animali, cereali e legume, il sovraffaticamenteo fisico, l'uso di farmaci chimici, alcuni stati psicologici (collera, preoccupazione), carenza di vitamine ed oligoelementi, scarsa assunzione di frutta e verdura.

3. Igiene intestinale: per rendere il nostro intestino 'libero' è necessario modificare l'alimentazione e rifarsi a quella sopra indicata (ricca di fibre), favorire la regolarità delle discariche dell'intestino, curare l'idratazione, fare pipì almeno 2 volte al giorno, fare movimento. Bisogna inoltre fare attenzione a gonfiori intestinali, tenere sotto controllo la produzione di gas putridi, feci untuose o la presenza di residui di cibo ancora interi o mal digeriti nelle feci.

4. Assunzione di integratori che devono sopperire alle carenze nutrizionali della frutta e della verdura che si trova in commercio.

5. Somministrazione di vaccini: devono essere gestiti sotto monitoraggio medico e con lo scopo di potenziare l'efficienza del sistema immunitario.