Dieta spartana: perdere peso e tonificare i muscoli

Quando parliamo di dieta spartana ci riferiamo ad un regime alimentare che sta avendo grande successo negli USA e che si ispira al rigore alimentare dei soldati della città rivale di Atene.

Viene considerata ideale per coloro che vogliono perdere peso ed al contempo potenziare la massa muscolare. Prevede un consumo che va dalle 1.500 alle 1.600 calorie a seconda del sesso della persona che lo segue.

Cinque pasti al giorno, spuntini compresi, non eliminando alcuna macrocategoria. Per essere efficace deve però associarsi a specifiche indicazioni che riguardano l'allenamento. Non serve ammazzarsi di sport fino allo sfinimento, basta praticarlo con regolarità, permettendo ai vari gruppi muscolari di ricostituirsi durante il riposo.

Attraverso l'attività sportiva si potranno avere molti vantaggi:

- Bruciare più calorie ti farà perdere peso, aumentare i muscoli ti farà consumare di più in futuro;

- Miglioramento di tutto l’apparato cardio circolatorio;

- Rinforzo muscoli e articolazioni;

- Ritardo dell’invecchiamento generale del corpo

- Miglioramento postura ed equilibrio, minor rischio di infortuni

- Miglioramento dell'umore

Dieta Spartana - Allenamento tipo

Lunedì: total body

Martedì: total body+abs

Mercoledì: upper body

Giovedì: speed hiit+total bas

Venerdì: Lower body

Sabato: Cardio+total abs

Domenica: Riposo

Dieta spartana - Settimana tipo

LUNEDI’

Colazione: 4 biscotti integrali 1 bicchiere di latte 1 frutto

Spuntino: 5 mandorle 1 yogurt greco 1 frutto

Pranzo: Piadina con tacchino o cotto magro e verdure a piacere

Merenda: 30 gr di grana e 1 spremuta di arancia o un frutto fresco

Cena: Bocconcini di pollo allo zafferano Insalata mista 2 fette di pane di segale tostato

MARTEDÌ

Colazione: Crepes light alla cannella farcite con yogurt greco Una tisana a piacere 1 frutto

Spuntino:30 gr di grana 1 spremuta di arancia

Pranzo: Spaghetti di zucchine ai ceci e petto di tacchino

Merenda: 1 yogurt greco 1 frutto 1 quadratino di cioccolato fondente

Cena: Polpette di tonno al prezzemolo Insalata lattuga – pomodori – avocado

MERCOLEDÌ

Colazione: Pancake al cacao 1 frutto una tisana a piacere

Spuntino: Yogurt greco 3 noci o 5 mandorle

Pranzo: Risotto agli spinaci e gamberetti Insalata mista con un cucchiaio di olio evo

Merenda: 1 Budino di ananas Proteine in polvere o una barretta proteica

Cena: Nuvole di albumi Insalata con finocchi, arancia

GIOVEDI'

Colazione: Waffle senza burro Uno yogurt di soia senza zuccheri aggiunti Una tisana a piacere

Spuntino: 1 frutto 1 bicchiere di latte parzialmente scremato o vegetale

Pranzo: Farrotto Carciofi ripieni di carne

Merenda: Yogurt greco 2 mandorle 1 quadratino di fondente

Cena: Pollo al limone 2 fette di pane di segale tostato

VENERDÌ

Colazione: Porridge d’avena 1 tisana a piacere

Spuntino: 5 mandorle 1 frutto

Pranzo:Insalata ricca con feta Pane allo yogurt e semi

Merenda: 1 frutto 2 fette biscottate light

Cena: Quinoa con salmone, avocado e pomodorini Insalata mista

SABATO

Colazione: Torta di mele 1 frutto 1 tisana a piacere

Spuntino:1 yogurt greco 3 mandorle

Pranzo: Risotto al cavolo rosso Crostata salata

Merenda: Crema di avocado e datteri

DOMENICA

Colazione: Torta di mele 1 frutto 1 bicchiere di latte

Spuntino: 1 yogurt greco 1 frutto 1 tisana a piacere

Pranzo: Spaghetti alla chitarra con zucchine e mazzancolle

Merenda: Gelato banana lamponi

Cena: Salmone in crosta Insalata di mirtilli

Oltre al work out come attività fisica può essere praticato del cardio, total abs, upper body. Si tratta di un regime alimentare abbastanza economico e che permette di sperimentare in cucina piatti sempre diversi. Anche in questo caso, come sempre, prima di seguire un determinato regime alimentare è bene consultare preventivamente il proprio medico di fiducia.