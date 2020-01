'Dinner cancelling': un nuovo metodo per perdere peso

Quando parliamo di 'dinner cancelling' non ci riferiamo ad una dieta ma più che altro ad un metodo messo a punto dal nutrizionista tedesco Dieter Grabbe grazie al quale è possibile perdere 3 chili in due settimane e che ruota attorno a momenti di digiuno giornalieri.

Il suo effetto, oltre che dimagrante, è quello di detossificare l'organismo, rinforzare il sistema immunitario e rallentare i processi di invecchiamento.

Secondo 'Dinner Cancelling' bisogna seguire un regime alimentare equilibrato nelle prime ore del giorno, mangiando in modo regolare a colazione (unico momento nel quale è consentito abbondare), pranzo e merenda, ma interrompendo invece l'assunzione di cibo a partire dalle ore 17 del pomeriggio (sono ammessi solamente liquidi non zuccherati, ossia acqua, bevande depurative senza zucchero, tè e liquidi ricchi di vitamine).

Secondo Grabbe alle 17 del pomeriggio il metabolismo subisce un rallentamento e mangiare affatica troppo il corpo ed aumenta il rischio di accumulare energia sotto forma di lipidi.

La 'Dinner cancelling' è efficace solo se si bilanciano bene i pasti, in caso contrario c'è il concreto rischio di non assumere tutti i nutrienti necessari all'organismo e di assopire ulteriormente il metabolismo. Per questo motivo nella pianificazione di colazione e pranzo è preferibile fare riferimento ad uno specialista.

Per poter mantenere il peso perso, sempre secondo Grabbe, è necessario per il resto della propria vita saltare la cena per almeno tre volte a settimana. In linea di massima, secondo gli esperti, il digiuno intermittente rispetta comunque i ritmi circadiani del corpo (ossia i momenti di attività e di riposo dell'organismo che coincidono con il giorno e con la notte).