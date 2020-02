Dolci a dieta? Possibile in 3 mosse

Mangiare sano non vuol dire necessariamente rinunciare ai dolci. Bisogna semplicemente non esagerare con le calorie e scegliere gli ingredienti giusti per potersi comunque concedere qualche strappo alla regola anche durante la dieta.

E' possibile preparare un dolce light con tre semplici accorgimenti:

- sostituire la panna con lo yogurt

- ridurre i grassi aggiunti, preferendo quelli vegetali

- ridurre gli zuccheri aggiunti

Esempi di dolci light

- Ciambellone all'acqua (274 kcal a porzione)

- Crostata light alla marmellata (240 kcal a porzione)

- Yogurt di soia fatto in casa (35 kclal ogni 100 g)

- Torta caprese light (125 kcal a porzione)

- Torta dei 7 vasetti (200 kcal a porzione)

- Crostata di frutta (199 kcal a porzione)

- Tortino al cioccolato (187 kcal a porzione)

- Budino al limone (101 kcal a porzione)

- Panna cotta con yogurt e lamponi

- Parfait al cappuccino (96 Kcal a bicchierino)