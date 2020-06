Estate: le piante spontanee commestibili

In estate la mancanza di acqua comporta che le piante spontanee (ossia le erbe dei campi commestibili) cominciano a diradarsi e lasciano spazio alle verdure e frutti di luglio ed agosto che si possono raccogliere negli orti e nei giardini.

Nei mesi estivi le foglie verdi di primavera non ci sono più e lasciano spazio, come pianta commestibile, a frutti e fiori.

Ecco quali sono alcune delle piante estive commestibili.

Bardana - Cresce quasi in tutta Italia in boschi, prati incolti e lungo gli argini. E' nota fin dall'antichità per avere proprietà medicamentose grazie alla presenza di vitamina B5, B6, B9 e di minerali (magnesio, manganese, fosforo, potassio). I gambi delle foglie e le radici sono ricche di agenti purificatori del sangue. Se ne possono mangiare i gambi (simili al carciofo) e la radice. Gli estratti di bardana possono essere utili per trattare secchezza della pelle, acne, infezioni o herpes.

Porcellana o erba dei porci - Viene venduta nei mercati di Grecia, Egitto, Arabia come una vera e propria verdura. Viene consumata infatti nelle insalate fresche. Ricca di vitamina A, C, E, e di minerali (magnesio, ferro, manganese, potassio). E' conosciuta per essere la prima fonte vegetale di omega 3.

More di rovo - E' una pianta spinosa che in alcune sue parti può essere consumata come una verdura. I butti possono essere raccolti ed una volta lavati e scottati e salati usati come qualcosa simile agli asparagi. Possono essere utilizzati anche per aromatizzare l'acqua. Gli vengono riconosciute capacità curative (aiutare contro il diabete, combattere le emorroidi, infiammazioni o infezioni).

Capperi e tarassaco - Il cappero è famoso per il suo gusto molto aromatico. Una pianta simile è il tarassaco, che deve essere raccoltoprima che i petali gialli arrivino nei prati. Va lavato e messo sotto sale.

Esistono inoltre altri fiori che possono essere consumati nei modi più disparati: freschi (feijoa), essiccati (malva), in marmellata (viole o rose), in salsa (calendula), cotti (carciofi, acacia).