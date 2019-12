Cioccolato: proprietà e benefici per l'organismo

Nel corso degli anni, dopo essere stato demonizzato perchè considerato la principale causa di brufoli, pelle grassa, problemi intestinali, aumento di peso e cellulite, il cioccolato è stato riabilitato per le sue qualità di prevenire molte malattie.

Si tratta di un alimento che deriva dalla pianta del cacao ed è preparato a partire dal burro di cacao alla quale vengono aggiunti polveri di semi di cacao, zucchero ed altri ingredienti (latte, mandorle, nocciole, aromi).

Il cioccolato è ricco di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Quello che contiene maggiori nutrienti è però il cioccolato fondente. Pur contenendo più calorie rispetto a quello al latte, il cioccolato fondente è più ricco di 'grassi buoni'. Nel cioccolato al latto gran parte dell'apporto calorico è dato dai carboidrati, in particolar modo dagli zuccheri.

Come se non bastasse il cioccolato fondente ha una quantità di polifenoli molto superiori rispetto alla tipologia al latte: il cioccolato fondente secondo molti studiosi può essere considerato anche un 'farmaco alimento': i flavonoidi hanno un ruolo chiave nella prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Benefici del cioccolato

Antiossidante - Nel cioccolato troviamo questi composti polifenolici che sono in grado di prevenire l'invecchiamento cellulare.

Salute del cuore - Il cioccolato svolge una funzione regolatrice sull'apparato cardiovascolare riducendo i livelli del colesterolo cattivo (LDL), migliorando la circolazione e prevenendo il rischio di patologie cardiache. A fare più bene secondo studi approfonditi è il cioccolato amaro.

Antidepressivo naturale - Il cioccolato stimola l'anadamide (neuroregolatore che trasmette una sensazione di beatitudine) e la serotonina, neurotrasmettitore che regola il buon umore. Allontana la depressione grazie alla teobromina ed alla caffeina.

Remineralizzante - Contiene importanti sali minerali come ferro, magnesio, rame e potassio.

Il cioccolato fondente, inoltre, non contiene colesterolo. I grassi vegetali in esso contenuti vengono trasformati dal nostro organismo in grassi insaturi. Nel cioccolato al latte si rilevano invece maggiori percentuali di grassi dannosi.

Cioccolato fondente - Amico della dieta

Uno studio pubblicato dall'Università di Detroit ritiene che l'assunzione del cioccolato fondente produca a livello cellulare un'attività simile a quella dello sforzo fisico. Questo ovviamente non significa che possiamo mangiare tutto il cioccolato che desideriamo (la quantità massima sono 2-3 quadratini al giorno come spuntino) ma che quando mangiamo cioccolato fondente nel nostro organismo si scatena grazie ai mitocondri una reazione simile a quella che si produce quando si svolge una intensa attività fisica.

Cioccolato - Controindicazioni ed usi alternativi

Effetto vasodilatatore - Non devono farne troppo uso i soggetti ansiosi

Stimolazione dell'apparato gastro-intestinale - Non devono farne uso coloro che soffrono di gastrite, reflusso, ulcere, sindrome del colon irritabile. Non è inoltre un alimento adatto ai diabetici.

Maschera per il viso - Preparare due cubetti di cioccolato fondente sciolti a bagnomaria insieme ad un cucchiaio di miele.

Impacco per capelli - Il cioccolato fondente aiuta a migliorare la circolazione del cuoio capelluto e rende i capelli più luminosi, allontanando anche le infezioni cutanee. Occorre solo aggiungere una leggera quantità di cioccolato ai normali impacchi per capelli.

Pediluvio - Si può migliorare la salute dei propri piedi aggiugendo al normale pediluvio mezzo bicchiere di sale, un cucchiaio di cioccolato grattugiato e mezzo cucchiaio di cioccolato amaro.