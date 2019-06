Magnesio: benefici e dove trovarlo negli alimenti

Quando parliamo di magnesio ci riferiamo ad uno dei minerali più abbondanti nell'ambiente e negli organismi viventi (ottavo elemento più diffuso nella crosta terrestre, quarto ione più abbondante nei vertebrati, dopo il potassio).

Circa il 99% del nostro magnesio (ogni adulto in media ne contiene circa 24 grammi) si trova nelle ossa, nei muscoli e nei tessuti molli. Per quanto riguarda le prime è chiaro che il suo contenuto nelle ossa diminuisce col trascorrere dell'età.

Secondo gli ultimi dati forniti dall’EFSA (European Food Safety Authority), il fabbisogno giornaliero di magnesio è di 350 mg per l’uomo e di 300 mg per la donna, ma aumenta al verificarsi di particolari condizioni: aumentata sudorazione, diarrea, vomito, compromissioni renali, terapie farmacologiche come diuretici antipertensivi, certi antibiotici.

Sul piano organico il magnesio è indispensabile per tutti gli apparati presenti nel corpo umano

- collabora al buon funzionamento del sistema cardio-circolatorio regolando il battito cardiaco e la pressione

- garantisce la solubilità del calcio nelle urine contrastando la formazione di calcoli renali

- mantiene in forma l'apparato muscoloscheletrico, scongiurando crampi, lussazioni e fratture

- ottimo rimedio depurativo, perché promuove l’eliminazione delle scorie acide

Carenza di magnesio - Alcuni segnali

- ansia, nervosismo, irritabilità e stanchezza immotivata

- cefalee, disturbi del sonno, problemi intestinali, disturbi circolatori, crampi e spasmi muscolari

- macchie bianche sulle unghie: è in generale il sintomo più evidente

Proprietà benefiche del magnesio

1. Salute delle ossa: fissa il calcio nelle ossa, prevenendo l'osteoporosi e la formazione di depositi calcarei e di artriti

2. Attenua i dolori mestruali: se si prende del magnesio poco prima del ciclo si possono diminuire i dolori e gli sbalzi di umore tipici del periodo; nel periodo della menopausa diminuisce le vampate di calore ed i disturbi d'ansia

3. Sistema muscolare: utile contro crampi, contratture o stanchezza muscolare perchè agisce a livello neuronale e regola i processi di contrazione muscolare, compresa quella del muscolo cardiaco

4. Meno stanchezza ed affaticamento: ideale per rilassarsi e ricaricarsi in quanto minerale energizzante che trasporta ioni attivi attraverso le membrane cellulari

5. Meno ansia e stress: agendo direttamente sul sistema nervoso, combatte ansia e stress. Spesso infatti viene consigliato nelle terapie contro la depressione o in momenti di forte stress

6. Aiuta la digestione: regola la digestione e la funzionalità dell'intestino in caso di stipsi, diarrea, colite, infiammazioni dell'intestino

Magnesio negli alimenti

- verdure fresche: ortaggi a foglia verde come spinaci, bietola, insalata, rucola

- cereali integrali ed a chicchi interi: spesso però il loro processo di raffinazione ne diminuisce la presenza

- frutta secca e semi: noci, mandorle, pinoli, semi di zucca

- carne, latte, uova e loro derivati: elementi da integrare necessariamente nella dieta quotidiana

- legumi: fagioli borlotti, soia, azuki, lenticchie, ceci, fave, piselli, lupini.