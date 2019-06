Erbe aromatiche: proprietà ed utilizzi della mentuccia

La mentuccia (detta anche nepetella, nome originario Clinopodium nepeta), è un'erba aromatica che viene utilizzati in cucina per insaporire tantissimi piatti. Si tratta di una pianta perenne, che fiorisce tra giugno ed ottobre nelle zone di montagna, nei boschi, nei luoghi freschi o calcarei.

Non deve essere confusa con la menta: hanno un'aroma simile ma una diversa infiorescenza: la nepetella è a sviluppo verticale con fiori di colore rosa o violetto.

Il miglior modo per poterla assumere e trarne benefici è tramite l'infusione delle foglie. L'olio di mentuccia ha invece proprietà antibiotiche. Va bene comunque anche essiccata e frullata.

La mentuccia si può coltivare anche in vaso sul proprio balcone di casa: il periodo ideale è quello primaverile, posizionare la pianta a mezz'ombra o in posizione soleggiata. Quando sarà tempo di raccogliere fiori e foglie, legateli a mazzetti e conservateli in un luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce.

In Sicilia di solito la mentuccia viene spesso utilizzata per aromatizzare le olive da tavola. Normalmente invece viene usata per i primi piatti (carne, pesce, funghi, verdure). Ma può essere mangiata anche ad insalata o essere messa dentro cocktail ghiacciati.

Mentuccia - Proprietà

Digestiva: ricca di fibre, regolarizza l'intestino

Carminativa: può contrastare l'aerofagia e lenisce i dolori che ne possono derivare

Espettorante: è un alleato contro il raffreddore, congestione toracica, febbre ed altre malattie dell'apparato respiratorio