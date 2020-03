Mangiare davanti alla tv: i danni alla salute

Nell'era di internet capita spesso di consumare il pasto mentre si sta compiendo un'altra attività (mandare mail, navigare su internet, guardare il social network preferito).

Questo tipo di distrazione (soprattutto a pranzo quando la pausa e breve e si vuole ottimizzare il tempo) porta a non avere consapevolezza di cosa e quanto si è mangiato ed incide in modo negativo sulla quantità, qualità del pasto e sulla salute (si corre il grosso rischio di un considerevole aumento di peso nel tempo con tutte le conseguenze che ne deriveranno).

La digestione infatti dipende anche dalla concentrazione su quello che fa la nostra psiche ed il nostro fisico: se si compie un'altra attività (camminare, mangiare in piedi) l'afflusso di sangue necessario per avere una corretta digestione viene deviato altrove.

Uno studio condotto dall'Università di Liverpool ha scoperto che quando le persone ricordano il loro ultimo pasto si sentono più sazie e soddisfatte e sono portate a mangiare di meno al pasto successivo.

Bisogna quindi imparare ad essere concentrati solamente sul cibo durante il pasti mettendo via il cellulare, spegnendo la tv e parlando con coloro che dividono il pasto con noi.

Il consiglio è quello di imparare ad apprezzare anche i sapori e gli odori, mangiare molto lentamente senza avere nè stress nè altre distrazioni. Solo in questo modo ci si potrà sentire totalmente appagati alla fine del pasto.

Questa regola deve valere a maggior ragione per i bambini: l'insegnamento principale deve essere quello di non mangiare davanti alla televisione e di non compiere nessun'altra attività durante il loro pasto. Anzi è fondamentale trasformare il pasto in un momento di dialogo che permette ai bambini di capire subito il valore della convivialità del pasto.