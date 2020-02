Miele: proprietà e benefici per l'organismo

Il miele (il primo ad allevare le api sono stati gli egiziani) è una sostanza alimentare dolce che da sempre viene considerata come preziosa e magica per gli innumerevoli benefici che porta all'organismo.

E' composto da carboidrati semplici (minimo 80%), con glucosio e fruttosio in alte percentuali. Contiene il 20% di acqua e minori quantità di altri due zuccheri (maltosio e saccarosio). Apporta anche sostanze antibatteriche, amminoacidi, acidi organici, aromi e pollini, modesti livelli di proteine e enzimi.

Fornisce energia immediata grazie alla presenza di zuccheri semplici, che hanno meno calorie rispetto allo zucchero bianco. Apporta anche una piccola quantità di oligoelementi (Vitamina C e ferro).

Miele - Benefici per la salute

- potente energizzante, ricco di vitamine del gruppo B

- fa bene per il controllo del colesterolo e dell'omocisteina

- anemia: studi hanno dimostrato che il fruttosio del miele ha la capacità di aumentare il tasso di emoglobina

- decongestionante

- antibatterico

- tonico

- digestivo

- regolazione della flora batterica intestinale

- contribuisce a mitigare raffreddori, sinusiti, tosse e bronchiti grazie alle sue proprietà vasodilatatorie

- antiossidante, si oppone ai possibili danni prodotti dai radicali liberi

- cicatrizzazione dell'ulcera in caso di ulcere gastriche

- gli antiossidanti presenti in tutti i tipi di miele aiutano a neutralizzare i radicali liberi e quindi anche a rimarginare le ferite

- alcuni tipi di miele (acacia, castagno, millefiori) rappresentano un costituente in grado di stimolare la circolazione sanguigna e combattere le anemie, disintossicare fegato e reni

- evita che l'intestino si possa impigrire grazie ad un minomo potere lassativo

- è raccomandato come alimento per inappetenti e debilitati grazie al contenuto di ferro e manganese

Tipi di miele

Acacia - Ricostituente e disintossicante, fa bene al mal di gola

Arancio - Contiene vitamina B12 e sembra avere un'azione benefica su cuore e fegato

Castagno - Possibile ricostituente grazie ad una discreta quantità di ferro

Tiglio - Può essere usato contro emicranea e nervosismo

Girasole - Antinevralgico, diuretico e ricostituente

Eucalipto - Ha capacità balsamiche per alleviare raffreddori, bronchi e raucedini

Trifoglio - Adatto a chi fa attività sportiva

Lavanda - E' analgesico, antisettico, antibatterico ed anche antidolorifico

Timo - Disinfettante intestinale e bronchiale

Rosmarino - Può essere un aiuto per anemici, colitici e nevrastenici

Mandorla - Aiuta a regolare le funzioni intestinali