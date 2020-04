Fragole: proprietà e benefici

Tra i frutti di questo periodo più amati dagli italiani ci sono sicuramente le fragole. Le fragole assicurano una buona quantita di vitamina C, vitamina A, potassio, magnesio e vitamina K.

Bisogna però fare attenzione quando si acquistano le fragole, prediligendo il colore del frutto (deve essere rosso vivo), la sua consistenza e soprattutto il suo profumo (quelle verdastre non sono mature e bisognerà aspettare prima di consumarle). Le fragole vanno tenute in frigo e non lavate.

Fragole - Benefici

- alleate per combattere lo stress ossidativo (causa dell'invecchiamento)

- combattono lo sviluppo di alcune patologie cardiovascolari, diabete, disutrbi neurologici e cancro (ostacolano la formazione di cellule cancerogene)

- toccasana per coloro che soffrono di trombosi, perchè favoriscono la funzionalità dei vasi sanguigni

- la vitamina B9 contenuta nelle fragole è consigliata alle donne in gravidanza ed a quelle che stanno cercando di avere un figlio

- sono ricche di antociani (sostanza antiossidante alla quale deve il colore) che aiuta nel tenere sotto controllo la glicemia

Uno studio condotto dall'Università della Marche e da quella di Granada in Spagna ha inoltre condotto un esperimento sulla dieta basata sul consumo di fragole. Alcuni volontari hanno ingerito per 2 settimane mezzo chilo di fragole al giorno (100 g di fragole non arrivano a 30 calorie).

I risultati ottenuti hanno dimostrato che le fragole hanno aumentato la resistenza dell'organismo di ogni interessato allo stress ossidativo, causa principale dell'invecchiamento e dello sviluppo di malattie infiammatorie.