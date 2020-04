Patate in tavola: varietà e benefici

Le patate sono un alimento che si contraddistingue per la presenza di due antiossidanti, vitamina A e vitamina C. Da non trascurare anche la presenza della vitamina K, che aiuta la coagulazione del sangue.

Inoltre, alcuni esperti del gruppo Humanitas hanno individuato che grazie alla vitamina B le patate sono delle amiche del metabolismo. Ragione per la quale apporta benefici all'organismo introdurle nella propria dieta, sempre con moderazione. Un eccessivo consumo potrebbe infatti comportare emicranea e debolezza fisica (a causa della solanina contenuta).

Patate - Benefici per l'organismo

- presenza di fibre che aiuta a migliorare l'attività intestinale ed a controllare il colesterolo

- presensza di folati, preziosi per gravidanza e gestazione

- presenza di minerali (potassio, fosforo, magnesio e calcio) che sono alleati della pressione

- presenza di quercetina, un bioflavonoide che ha effetti benefici sul cuore

Patate - Varietà e come consumarle

A pasta gialla: ideali per essere cucinate intere e fritte

A pasta bianca: ideali per i piatti che prevedono la frantumazione delle patate

Novella: ideale per la cottura lessata o arrosto

Rossa: adatta ad ogni tipo di preparazione, ma soprattutto alla frittura

In generale è comunque sempre necessario cuocere le patate per scomporre gli amidi. Anche dentro il forno a microonde la patata non perde le proprie caratteristiche nutrizionali.

Le patate hanno un periodo di conservazione molto lungo ma devono essere lasciate al buio ad una temperatura tra 1 ed 8 gradi e soprattutto devono essere acquistate integre senza macchie o spaccature.