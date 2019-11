Influenza: i cibi giusti per combatterla

Siamo entrati nel periodo dell'anno nel quale, a causa del freddo e della fastidiosa influenza stagionale, ci si ammala più facilmente.

Grazie all'immunonutrizione è possibile combattere anche a tavola raffreddore, tosse, mal di testa, dolori articolari, spossatezza e febbre.

Quando parliamo di immunonutrizione ci riferiamo ad una parte della medicina che studia il rapporto intercorrente tra cibo e la modulazione della risposta immunitaria.

In tavola esistono nutrienti in grado di poter svolgere un'azione protettiva del sistema immunitario, garantendo di alzare le difese contro gli attacchi esterni.

Sistema immunitario - Cosa fare

- lavarsi con frequenza le mani

- curare bene se stessi

- praticare dello sport

- evitare lo stress psicofisico

Immunonutrizione - Alimenti da integrare nella dieta

Aringhe: pesce azzurro ricco di principi nutritivi. Possiede un ottimo rapporto di acidi grassi essenziali (omega-3) ed in particolar modo l'acido alfa-linoleico.

Entrecote: la carne contiene molti nutrienti utili alla salute (ferro, proteine nobili, zinco, selenio, vitamina B12, folati). Bisogna però non esagerare per non assumere troppi grassi animali (dannosi).

Kiwi: è il frutto più ricco di vitamina C. Basterebbe mangiarne uno al giorno per soddisfare il bisogno quotidiano di questa vitamina.

Latte: il latte come gli altri latticini fornisce sali minerali fondamentali come calcio e zinco.

Polpo: alimento poco calorico ricco di sali minerali (potassio, calcio, fosforo, zinco) ma anche di vitamina A, B1 ed omega 3.

Sardine: ricchi di acidi grassi omega-3 e di grassi composti insaturi.

Tonno: pesce dagli eccellenti valori nutrizionali perchè ricco di proteine nobili, di fosforo e vitamine del gruppo B. E' anche un'ottima fonte di omega-3.