Mood food: alimenti che combattono lo stress

Quando parliamo di 'mood food' ci riferiamo ad alimenti che hanno virtù terapeutiche e che aiutano a ritrovare il buon umore perchè contengono sostanze regolatrici dello stress.

Alimenti ricchi di selenio e calcio - Il selenio è un minerale con proprietà antiossidanti. Al giorno bastano 55 microgrammi per migliorare il proprio umore. Il selenio è contenuto in: fagioli e legumi, carni magre, latte e derivati, semi, noci, riso integrale, frutti di mare. Il calcio è contenuto nel latte, alimento che non deve mancare nella dieta a meno che non si parli di intolleranza.

Cioccolato fondente - Svolge un'azione antidepressiva grazie alla teobromina, alla caffeina ed alla feniletilamina. Preferibile consumare quello fondente, 10 grammi una volta a settimana.

Vitamina D - Il sole aiuta a regolarizzare e sintetizzare la vitamina D. Studi hanno oramai dimostrato che c'è un forte legame tra disturbi dell'umore e livello di vitamina D. La vitamina D è contenuta nei pesci grassi, nel rosso d'uovo, nel fegato di manzo e nel formaggio.

Frutta e verdura - Tre porzioni di frutta e verdura al giorno possono aiutare a restare in salute ed a combattere lo stress. Menzione speciale per il pomodoro, per l'uva e per le banane. E' un falso mito la necessità di dover eliminare dalla propria dieta le banane perchè troppo calorice e zuccherine. Una banana ha 135 calorie, non tanto di più rispetto ad una mela. Importante consumare anche agrumi (limoni, arance) perchè la vitamina C aiuta a rinforzare le difese immunitarie.

Pesce - Studi hanno dimostrato che la depressione può in qualche modo essere legata anche a bassi livelli di omega 3 ed alti livelli di omega 6. Per questo motivo bisogna cercare di aumentare l'assunzione di pesce con specifica menzione per salmone e sardine, trota e sgombro, tonno.

Vitamina B12 - Si trova nel pollo, nel salmone, nei broccoli, nei fagioli e nel manzo. E' considerata la vitamina dell'energia.