Carne: proprietà e consumo settimanale

Quando si parla di carne ci sono sempre pareri contrastanti: c'è chi dice che fa male, c'è invece chi discute sulla quantità che ne va consumata nell'arco i una settimana per beneficiare delle sue proprietà.

La carne è una fonte di proteine di qualità superiore rispetto alle proteine di origine vegetale. E' ricca di sali minerali, vitamine (gruppo B, in particolare B12, indispensabile per la formazione dei globuli rossi ed il funzionamento del sistema nervoso).

Nella carne possiamo trovare gli aminoacidi necessari all'organismo per soddisfare tutti i processi metabolici. C'è anche una grossa presenza di sali minerali (ferro, selenio, zinco).

Il forte contenuto proteico stimola la formazione dell'ormone della crescita: per questo motivo deve essere un alimento essenziale nell'alimentazione dei bambini e degli adolescenti. I sali minerali fortemente concentrati sono preziosi anche per le persone anziane, per le donne in gravidanza e per chi soffre di anemia.

Carne - Quanta mangiarne a settimana

Secondo alcuni studi, quando si parla di carne rossa, il consumo non dovrebbe mai superare le due volte a settimana.

Prendendo in considerazione anche la carne bianca (il suo contenuto proteico e l'apporto di ferro non si differenziano di tanto) si può arrivare fino a 3-4 volte a settimana.

La carne bianca può essere consumata più di quella rossa in quanto al momento non esistono evidenze scientifiche che parlano di rischi in caso di assunzione eccessiva.

In generale, sembra una buona abitudine quella di avere una alimentazione cangiante che prevede l'alternanza tra carne, pesce, uova, latticini, proteine vegetali.