Castagne: perchè conviene mangiarle

Le castagne in questi giorni continuano ad impazzare sulle tavole degli italiani, rappresentando il frutto autunnale per eccellenza.

Castagne - Caratteristiche

- elevato contenuto calorico ed un'alta percentuale di zuccheri

- presenza di vitamine (C, B1, B2, PP) e pochi grassi

- elevata percentuale di amido e fibre che le rende grande fonte di sali minerali

- ricche di di fosforo, magnesio, calcio e potassio

Circa 100 g di castagne, senza la pellicola esterna, apportano 200 calorie. Le castagne lessate invece ne apportano 120.

Le caldarroste invece apportano circa 193 calorie. Quelle secche arrivano a 287 calorie ogni 100 grammi, quelle al forno solo 165.

Castagne - Benefici

Secondo gli studi effettuati rappresetano l'ideale dopo un raffreddore ed anche un ottimo propedeutico per aiutare la concentrazione e per coloro che soffrono di stanchezza e stress occasionale. La presenza di fibre le rende raccomandate per la prevenzione dei disturbi gastrointestinali e per la riduzione del colesterolo.

Se trasformate in farina, le castagne sono ideali per gli intolleranti ai cereali perchè riesce a sopperire al bisogno dei carboidrati. Sono prive di colesterolo, ideali nei casi di anemia e possono essere mangiate anche in gravidanza.

Devono evitarne il consumo coloro che soffrono di colite, gastrite, le persone obese o coloro che soffrono di patologie al fegato.