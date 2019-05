Riso a tavola: proprietà e benefici

Il riso è uno dei cereali più conosciuti al mondo e negli ultimi anni è diventato uno degli alimenti pilastro delle diete ipocaloriche e di tanti altri regimi alimentari per i benefici che porta all'organismo.

Alcuni studi, effettuati in Giappone (Doshisha Women’s College of Liberal Arts di Kyoto), hanno inoltre non confermato ma semplicemente individuato che spesso, dietro una alimentazione caratterizzata dall'elevato consumo di riso, ne può derivare una diminuzione del rischio di obesità.

Riso - Benefici

- è ricco di carboidrati, ma quasi totalmente assente di grassi. Bassa anche la quantità di proteine, che si perdono durante la lavorazione.

- ha proprietà purificanti: favorisce la diuresi, grazie alla presenza di potassio ed alla bassa quantità di sodio.

- fa bene a coloro che soffrono di stitichezza: è presente un'alta concentrazione di fibre che facilitano il transito intestinale.

- può essere un ottimo sostituto della pasta, perchè ha migliori capacità sazianti: durante la cottura assorbe molta acqua, si gonfia ed in questo modo allunga il processo di digestione e riduce il senso di fame.

- è presente nel riso un ottimo quantitativo di lisina, l'amminoacido che favorisce la formazione di anticorpi, ormoni ed enzimi; è necessaria per lo sviluppo e per la fissazione del calcio nelle ossa ma soprattutto per il benessere dei capelli.

- tra tutti i cereali è quello dotato del minor potenziale allergenico

- non contiene glutine ed è ricco di proteine verdi: ideale per chi soffre di celiachia o problemi renali

Come se non bastasse, essendo presenti diversi tipi di riso, è possibile individuare per ognuno delle specifiche proprietà.

Riso - Tipi e proprietà

Riso bianco classico: ricco di amido, ha proprietà astringenti ed aiuta in caso di fermentazioni intestinali e diarrea

Riso paraboiled: particolarmente ricco di ferro e vitamine del gruppo B, può aiutare il metabolismo

Riso basmati: è la varietà di riso con il minor contenuto di grassi. E' spesso indicato come contorno al posto del pane perchè altamente digeribile

Riso rosso: la monacolina, presente in questo tipo di riso, inibisce l'enzima responsabile del colesterolo e può quindi aiutare a ridurre i livelli di colesterolo ldl e trigliceridi. Aiuta anche a pulire le arterie e prevenire problemi cardiovascolari. Un eccessivo consumo può pero provocare mal di testa e problemi intestinali

Riso integrale: alto contenuto di fibre e vitamine, protegge l'apparato intestinale e cardiocircolatorio. Consigliato nelle diete dimagranti, ha anche proprietà disintossicanti.