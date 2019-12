Feste a tavola: come evitare sprechi e riciclare

Il rispetto per il cibo è una raccomandazione che deve valere a maggior ragione durante i periodi delle festività natalizie. Per questo motivo esistono alcuni accorgimenti che se adottati possono aiutare ad evitare gli sprechi.

- Pianificazione del menù ed acquisto dei soli prodotti che effettivamente servono

- Puntare più sulla qualità che sulla quantità

- Tenere conto delle dosi per ciascun commensale (che dipende anche dal numero di portate previste)

- Sicurezza (dosare i cibi che per caratteristiche e composizione rappresentano un terreno favorevole per la crescita dei patogeni che possono causare tossinfezioni alimentari)

- Tempo di permanenza fuori dal frigorifero (i prodotti che contengono latte, formaggi, uova, carne, pesce, salse e creme non devono essere lasciati per troppo tempo a temperatura ambiente, la soluzione migliore è in congelamento)

- Congelamento degli avanzi (porzioni piccole ed utilizzare contenitori alimentari in vetro plastica o sacchetti freezer, mai carta e cartone)

- Scongelamento degli avanzi (devono essere riscaldati ad almeno 75 gradi per qualche minuto in modo tale da abbattere i patogeni eventualmente presenti)

Negli ultimi anni il Waste Watcher, ossia l'Osservatorio sugli sprechi alimentari delle famiglie italiani ha rivelato che il 45% vive questo spreco come un problema. E' aumentata la percentuale di coloro che insegnano ai figli che sprecare è male, passata dal 62% al 78%.

L'attenzione a non sprecare deve valere anche quando ci troviamo al ristorante. Quando non si conosce la grandezza delle porzioni è meglio ordinarne una alla volta per evitare di lasciare del cibo dentro il piatto.

Quando il cibo è troppo è oramai previsto in tanti ristoranti il cosidetto 'Family bag', ossia l'uso di contenitori per portare a casa quanto non è stato consumato all'interno del locale.