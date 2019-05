Dieta sense: cos'è e cosa prevede

Uno degli incubi principali di chi affronta una dieta è quella di dover contare le calorie. In Danimarca invece l'amministratrice di una società attiva nel campo delle biotecnologie, Suzy Wengel, ha inventanto la cosidetta 'Dieta Sense' o 'Metodo delle quattro manciate'.

Secondo questa dieta per dimagrire (fino a 30 kg in un anno) è sufficiente consumare solamente 4 manciate di cibo per ogni singolo pasto. La singola 'manciata' deve essere misurata attraverso il palmo della proprima mano.

E' una tecnica simile a quella della 'dieta a zona', con la differenza che in questo caso si usa come metro il palmo della mano e non le tabelle che indicano i valori nutrizionali dei diversi alimenti.

E' chiaro che anche in questo caso, come per tutte le altre diete, prima di iniziare un determinato regime alimentare è regola rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Dieta sense - Cosa prevede

- tre pasti nel corso della giornata: si inizia con due manciate di verdure per poi proseguire con le proteine (non troppo lavorate).

- bere almeno 1,5 litri di acqua al giorno

- spazio a carne bianca, uova, legumi, formaggi magri.

- nell'ambito delle 4 manciate rientrano anche i carboidrati (pane, pasta, cereali integrali, frutta). Possono però essere sostituiti con verdure.

- per quanto riguarda i grassi (olio, avocado, burro, frutta secca sono però ammessi) il loro apporto non deve superare i tre cucchiai a pasto.

- i latticini invece devono essere consumati un massimo di 300 ml al giorno.

- per ogni singolo etto di prodotto consumato ci devono essere almeno 3,5 g di grassi e non più di 5 g di carboidrati (uno yogurt magro in pratica).

- per coloro che praticano attività sportiva può essere aumentato l'apporto di proteine

- forte limitazione al consumo di dolci, gelati e bevande zuccherate

- utilizzo libero di spezie e di caffè o tè intero