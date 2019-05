Acne: rimedi naturali fai da te

Non solo punti neri. Tra gli inestetismi più fastidiosi c'è sicuramente l'acne. Generalmente si manifesta negli adolescenti, ma spesso, causa stress o variazione dei livelli ormonali, può manifestarsi anche successivamente.

L'acne è una infiammazione della cute provocata da una produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole seborroiche. Si forma prevalentemente sul viso, sulle guance, sulla fronte, ma anche sul torace, dorso e spalle.

I rimedi più efficaci che possono essere utilizzati nei confronti dell'acne sono quelli con proprietà antinfiammatorie, astringenti e disintossicanti. Bisogna, per farli andare via, diminuire la presenza di impurità sulla pelle.

Acne - Quali maschere utilizzare

Normalmente, per chi soffre di acne, è tutt'altro che consigliato ricorrere all'utilizzo di maschere, perchè queste ultime durante la loro applicazione ostruiscono la pelle e non la fanno respirare.

Fanno eccezione quelle a base di frutta e verdura perchè le sostanze acide presenti in queste ultime hanno azione esfoliante ed astringente. Le più efficaci sono cetrioli, fragole e pomodori: in questo caso bisogna lasciare per circa 20 minuti una fetta di cetriolo o di pomodoro sulla zona colpita dall'acne.

Acne - Rimedi naturali

Aceto di mele: prima di andare a letto, dopo aver sciacquato il viso, utilizzare il cotone intinto nell'aceto e lasciare asciugare. Farlo tutte le sere.

Vitamina C: creare un piccolo impacco (con arance e limoni, ricche di vitamina C) frullando le bucce e bollendo in acqua calda. Applicare il tutto sul viso sempre utilizzando il cotone e risciacquare.

Olio essenziale tea tree: forte azione antibatterica. Servono cotone, un goccio di olio essenziale ed un po' di cera di jojoba. Applicarla sul viso.