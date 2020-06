Il burro di karitè, che nei paesi dell'Africa viene utilizzato come condimento in cuina, in Italia ed in molti altri paesi d'Europa viene utilizzato come ingrediente di molti cosmetici per le sue proprietà.

Può essere raffinato o grezzo. Il burro di karitè raffinato, dove vengono eliminate alcune impurità, ha un colore che tende al giallo ed un odore intenso. Esistono diversi gradi di purezza del burro di karitè.

Ragione per la quale, al momento dell'acquisto, è sempre preferibile rivolgersi ad esperti che potranno consigliare quello più naturale e biologico.

Burro di karitè - Proprietà e benefici

- emolliente ed idratante: viene usato per nutrire la pelle secca, protegge l'epidermide dall'invecchiamento, dalle rughe e dai danni prodotti dai raggi solari e da altri agenti atmosferici

- ricco di vitamina A, E, D, ha effetto antiossidante

- risulta essere utilizzato anche per leggere scottature, contusioni, punture di insetti, irritazioni ed eruzioni cutanee

- può essere usato per rendere più morbide alcune zone del corpo dove ci sono ispessimenti (talloni, gomiti)

- può essere utilizzato come impacco per mani screpolate, come crema nutriente per viso e mani, per una maschera con effetto antirughe ed anti-age

- può essere applicato sui capelli prima dello shampoo; fungerà da impacco rigenerante per capelli sfibrati