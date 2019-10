Consigli e rimedi per ciglia perfette

Le ciglia, per essere sempre forti e voluminose, hanno bisogno di essere curate in modo costante. Per averle sempre lunghe e folte non è necessario ricorrere a quelle finte, alle extension o a grandi quantità di mascara, ma è sufficiente seguire alcuni accorgimenti.

Ciglia - Consigli

- Evitare di strofinarsi spesso gli occhi perchè si irritano i follicoli e si provoca il piegamento e la possibile caduta delle ciglia

- Struccarsi tutte le sere utilizzando prodotti delicati e che rispettano la pelle; non strofinarsi gli occhi ma mettere la necessaria dose di struccante su un dischetto di cotone. Consigliato anche massaggiare per qualche minuto le palpebre con la vaselina (soprattutto per le ciglia secche ed indebolite)

- Piegaciglia: strumento grazie al quale possiamo incurvare e dare volume alle ciglia. Per usarlo al meglio bisogna stringere per almeno 15 secondi le ciglia di ogni occhio e rilasciarlo con cautela per evitare di strappare peli o irritare follicoli

Mascara - Bisogna sceglierne uno in grado di poter mettere in evidenza lo sguardo e le ciglia di una persona. Preferibilmente scegliere quello che contiene una grossa quantità di ingredienti idratanti come il pantenolo. Se si vuole avere un effetto volume ancora maggiore è possibile, dopo la prima passata, spolverare con un pettinino una piccola quantità di borotalco sulle ciglia e poi applicare nuovamente il mascara

Rimedi naturali

- Olio di ricino: grazie alle sue proprietà svolge un'azione nutriente, rinforzante e lucidante rendendo le ciglia più folte e resistenti. Per applicarlo è possibile utilizzare l'applicatore di un vecchio mascara o anche la punta delle dita

- Olio di cocco: ricco di sostanze antiossidanti che proteggono le ciglia dagli agenti esterni come vento e smog

- Olio di oliva: contiene vitamina E essenziale per combattere la secchezza delle ciglia. Tutti gli oli devono essere applicati sempre partendo dalla radice

- Tè verde: l'alto contenuto di flavonoidi stimola la crescita delle ciglia. Immergere un dischetto struccante dentro la tazza di tè preparata e lasciarlo sulle palpebre per qualche minuto

- Consumare alimenti ricchi di vitamina A, B, C, E: fagioli, lenticchie, avocado, broccoli, frutta secca ed olio d'oliva. E' possibile anche consumare integratori di vitamina B